2024-07-17 12:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، تعطيل الدوام الرسمي غداً الخميس في أربعة أقضية.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ بدر الفحل في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "يتقدّم محافظ صلاح الدين إلى القوات الأمنية والجهات الحكومية المختصة في المحافظة بالشكر والتقدير لدورهم المتميز في إنجاح خطة زيارة عاشوراء".

واضاف: "كما يعلن عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس الموافق 18 تموز 2024، لكل من أقضية بلد والدجيل والطوز وآمرلي".