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صلاح الدين تعلن تعطيل الدوام الرسمي غداً في أربعة أقضية

صلاح الدين تعلن تعطيل الدوام الرسمي غداً في أربعة أقضية
صلاح الدين تعلن تعطيل الدوام الرسمي غداً في أربعة أقضية
2024-07-17 12:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  صلاح الدين

أعلنت محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، تعطيل الدوام الرسمي غداً الخميس في أربعة أقضية.

وقال المكتب الإعلامي  للمحافظ بدر الفحل في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "يتقدّم محافظ صلاح الدين إلى القوات الأمنية والجهات الحكومية المختصة في المحافظة بالشكر والتقدير لدورهم المتميز في إنجاح خطة زيارة عاشوراء".

واضاف: "كما يعلن عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس الموافق 18 تموز 2024، لكل من أقضية بلد والدجيل والطوز وآمرلي". 

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