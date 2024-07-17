العتبة العباسية المقدسة تكشف عن الخطوات المتخذة لتقليل آثار درجات الحرارة بركضة طويريج

2024-07-17 12:06:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واع

كشفت العتبة العباسية المقدسة، اليوم الأربعاء، عن الخطوات المتخذة لتقليل آثار درجات الحرارة بركضة طويريج.

وقال الأمين العام للعتبة السيد مصطفى مرتضى آل ضياء الدين في تصريح تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الاعمال المتخذة لخدمة الزائرين لإحياء شعيرة ركضة طويريج تضمنت تضليل الشوارع المؤدية إلى مرقدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام)، ابتداءً من منطقة قنطرة السلام باتجاه منطقة باب طويريج وشارع الجمهورية وصولاً إلى العتبة العباسية ومحيطها".

وأضاف أنّ "أعمال التضليل شملت نشر قماش الساران الذي من شأنه أن يقلل درجات الحرارة، إضافة إلى نصب مراوح الرذاذ لترطيب الأجواء على الزائرين"، مثنيًا في الوقت نفسه "على جهود ملاكات العتبة العباسية لما يقدموه في سبيل خدمة زائري مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) منذ بداية شهر محرم الحرام".

وأكد "دعم العتبة المقدسة للجهود التطوعية التي أسهمت في تضليل الطرق التي يسلكها الزائرون".

وتستنفر أقسام العتبة العباسية كافة، جهودها لخدمة جموع الزائرين القادمين من داخل العراق وخارجه، إلى مدينة كربلاء المقدسة، لإحياء أيام شهر محرم الحرام.