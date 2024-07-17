العتبة الحسينية المقدسة تعلن عن الخارطة الخاصة بمسارات حركة "ركضة طويريج"

2024-07-17 12:06:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع

أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بإدارة وتفويج الحشود التي ستشارك في عزاء "ركضة طويريج" وزيارة العاشر من محرم الحرام، فيما أوضحت خارطة دخول وخروج العزاء من الصحن الحسيني الشريف.

وقال معاون رئيس قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية المقدسة علاء العنبكي لموقع العتبة الحسينية المقدسة، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بإشراف مباشر من قبل ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، والأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة حسن رشيد العبايجي، تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بإدارة حركة الزائرين خلال يوم العاشر من محرم الحرام، وعزاء (ركضة طويريج) وذلك بالاستناد الى تحليل فيديوهات وصور الزيارات في الأعوام السابقة"، مبيناً أن "العتبة الحسينية المقدسة وضعت خطة محكمة لإدارة الركضة وفق طرق علمية تتوافق مع طرق مدينة كربلاء وعدد الزائرين".

وأضاف أن "هناك ثلاثة مسارات لدخول عزاء (ركضة طويريج) الى داخل الصحن الحسيني الشريف حيث ستكون عبر أبواب (الزينبية، وقبلة الإمام الحسين عليه السلام، الرجاء) ، فيما ستكون هناك أربعة مسارات لخروج العزاء وهي عبر أبواب (السلام، والكرامة، والشهداء، وقاضي الحاجات)"، مشيراً إلى أن "جميع الأبواب تم تسويتها بما يتلاءم مع دخول العزاء، وحجم المشاركين فيه".

وأشار إلى أن "العتبة المقدسة تمتلك احدث كاميرات المراقبة التي سيتم الاستعانة بها لتسيير العزاء وفق خارطة تم وضعها من قبل أمهر الكوادر في العتبة والمختصين في كيفية إدارة وتنظيم الحشود".

وتابع أن "العتبة الحسينية المقدسة تستنفر جميع أقسامها وملاكاتها والمؤسسات والمراكز التابعة لها، بحسب توجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي، لتقديم أفضل الخدمات للزائرين".