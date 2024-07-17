"روساتوم" الروسية تتصدر المتنافسين لبناء ثاني محطة طاقة نووية في تركيا

2024-07-17 12:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أصبحت شركة روساتوم الروسية المملوكة للدولة ، وهي العارض الرئيسي لبناء محطة طاقة نووية ثانية في تركيا ، أحدث دليل على تعزيز العلاقات بين أنقرة وموسكو في قطاع الطاقة. تمتلك روساتوم بالفعل خبرة في قطاع الطاقة النووية التركي ، حيث بدأت العمل في أبريل في أول محطة للطاقة النووية في البلاد في منطقة أكويو. وفقا لوزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيركدار ، فإن هذا يعزز أيضا موقفها فيما يتعلق ببناء مصنع سينوب. وقال بيركدار: هذا هو السبب الرئيسي لمصلحتهم الطبيعية ، وفي هذا السياق ، أعتقد أنا وخبراء آخرون أن الشركة الروسية تقود. وأضاف روساتوم هي شركة استثمرت في تركيا واكتسبت خبرة. كوريا الجنوبية هي دولة أخرى تتفاوض على بناء منشأة مخططة تضم أربعة مفاعلات على ساحل البحر الأسود. وأوضح بيركدار أن محطة سينوب يمكن أن تكون مشروعا مشتركا بين القطاعين العام والخاص ، ومن المتوقع أن تستغرق عملية الترخيص عامين أو ثلاثة أعوام.