2024-07-17 12:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة تلامس الـ50 مئوية. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً وحاراً ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق ومدى الرؤية (8-10) كم”. وبيّنت الهيئة أن “درجات الحرارة […]

ظهرت المقالة درجات الحرارة تلامس الـ50 مئوية في جنوب العراق بدءاً من الخميس أولاً على ايشان.