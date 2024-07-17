2024-07-17 12:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ردّ السجناء السياسيون التابعون للحركة الإسلامية الكوردستانية، اليوم الأربعاء، على نواب من محافظة السليمانية بخصوص متابعة ملف السجناء السياسيين في إقليم كوردستان وادعائهم إحرازه تقدما ملحوظا.

وقال محمد سور مسؤول السجناء السياسيين في الحركة خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس مؤسسة الشهداء و السجناء السياسيين، ومع مسؤول الشعبة القانونية في المؤسسة، وقد أكدا له أنه لغاية الآن لم يتم إحراز أي تقدم في ملف السجناء السياسين في الإقليم، ولم تتم متابعة الملف من أي مسؤول كوردى لغاية الآن.

وأضاف أنه من غير اللائق ان يخرج نواب ويحاولون إقناع الرأي العام بأن ملف السجناء أحرز تقدما بفضل متابعتهم وجهودهم، وهذا غير صحيح، وهو لا يتعدى الدعاية الحزبية لهم، حسب تعبيره.

وكان نواب من محافظة السليمانية عقدوا مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين الماضي في مكتب مجلس النواب العراقي في السليمانية وأكدوا أن ملف السجناء السياسيين في اقليم كوردستان قد أحرز تقدما و سيحسم قريبا، وسينالون مستحقاتهم كما هو الحال مع أقرانهم في باقي مناطق ومدن العراق.