ميمي يوقع عقد الانتقال لنادي تراكتور سازي الإيراني

2024-07-17 12:40:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق





تعاقد مهاجم المنتخب الوطني مهند علي (ميمي) رسمياً مع نادي تراكتور سازي الإيراني لتمثيل فريقه في الموسم القادم.

وانضم ميمي بشكل رسمي للاحتراف في صفوف تراكتور الإيراني بعد نهاية عقده مع نادي الشرطة المتوج بلقب دوري نجوم العراق للموسم المنصرم.

وكان اللاعب قد وصل صباح اليوم الى مدينة تبريز الإيرانية وسيلتحق يوم غد بالتدريبات الجماعية للفريق تحضيراً للموسم الجديد.

وبهذا الانتقال، يكون مهند علي اللاعب العراقي الثالث الذي يلعب في الدوري الإيراني الموسم المقبل، بعد التحاق اللاعبين صفاء هادي ومنتظر محمد.



