2024-07-17 13:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيثم الخزعلي، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، عن سبب عدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في شهر محرم رغم زيادة الطلب عليها في السوق المحلي، مبيناً أن الحكومة نجحت بالسيطرة على التضخم ومنعت ارتفاع أسعار هذه المواد (11) ضعفاً.

وقال الخزعلي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حالة تضخم بالأسعار في كل العالم وليس فقط في المنطقة والعراق، وهذا التضخم ليس مرتبطًا بشهر رمضان او شهر محرم او أشهر محددة، فهناك تضخم كبير في الأسعار يصل لأكثر من (11) ضعفاً"، مبيناً أن "العراق استطاع السيطرة على هذا التضخم وعلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية من خلال تطوير الإنتاج الزراعي ورفع المحاصيل الموسمية من القمح وغيرها، ودفع استحقاقات الفلاحين".

وأضاف أن "اهتمام حكومة السوداني منذ تشكيلها كان توفير المواد الغذائية اثناء الحرب الأوكرانية – الروسية وتوفير المواد الغذائية خفض أسعارها في الأسواق ومنع أي ارتفاع لها تأثرها في التضخم العالمي".

وأكد الخزعلي أن "المواطن العراقي لم يشعر بالتضخم العالمي برفع الأسعار بشكل كبير كحال باقي دول العالم، ورغم ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق المحلي، لكن كانت هناك سياسية ناجحة للحكومة بالسيطرة على أسعار المواد الغذائية، ولهذا لم نر أي ارتفاع في الأسعار لا في شهر رمضان ولا شهر محرم بالمواد الغذائية رغم زيادة الطلب عليها بشكل كبير جداً".



