مراسم عاشوراء في إيران

2024-07-17 13:00:07 - المصدر: قناة الثامنة

شارك العديد من المواطنين الايرانيين وخاصة في العاصمة طهران، في مراسم عاشوراء، في حين توجه ستة ملايين زائر إيراني إلى مدينة كربلاء. أحيا المسلمون في الجمهورية الاسلامية الإيرانية، ذكرى عاشوراء، وهو اليوم الذي اُستشهد الإمام الحسين في معركة الطفِّ المشهورة ، سنة إحدى وستين هجرية. بعد مرور أكثر من ألفٍ وثلاثمئة وأربعين عاما على استشهاد الإمام الحسين، امتلأت شوارع وطرق العاصمة الايرانية طهران والمدن الأخرى بالمشاركين في ذكرى عاشوراء. ورأى المشاركون في مراسيم عاشوراء في ايران ان الامام الحسين مدرسة لغير الملتزمين بالأديان ايضا. وقال كيفان محمدي احد المشاركين في مراسيم عاشوراء: "أراد الإمام الحسين أن يعلم الناس أن يكونوا