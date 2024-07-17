انطلاق مراسيم ركضة طويريج في كربلاء المقدسة

2024-07-17 13:06:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع

انطلقت في مدينة كربلاء المقدسة مراسيم "ركضة طويريج" بمشاركة جموع المعزين حيث تهرول باتجاه مرقد الإمام الحسين "عليه السلام" ومنه الى مرقد أخيه العباس "عليه السلام" في طقوس تقام بعد أداء صلاة الظهر يوم العاشر من محرم الحرام.

وأحيت جموع المسلمين مراسيم العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) حيث اتخذت محافظة كربلاء المقدسة جميع الاستعدادات الأمنية والخدمية لاستقبال ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه.