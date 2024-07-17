2024-07-17 13:06:01 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع

أعلنت محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في أربعة أقضية ليوم غد الخميس.

وذكرت المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظ صلاح الدين بدر الفحل تقدم إلى القوات الأمنية والجهات الحكومية المختصة في المحافظة بالشكر والتقدير لدورهم المتميز في إنجاح خطة زيارة عاشوراء".

وأضافت أن "الفحل قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس الموافق 18 تموز 2024 ، لكل من أقضية بلد والدجيل والطوز وآمرلي".