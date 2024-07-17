بعد قصف عين الأسد.. أربيل تلملم أوراقها خشية استهدافها- عاجل

2024-07-17 13:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، على وجود تهديدات تستهدف أربيل، بعد قصف قاعدة عين الأسد يوم أمس.

وقال محمد كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "ما جرى يوم أمس في قاعدة الأسد بالبغدادي بمحافظة الأنبار كان متوقعا، في ظل التهديدات والرسائل بين الأمريكيين والإيرانيين".

وأضاف أن "أربيل رتبت أوضاعها وهي في مآمن بالوقت الحالي بعد إصلاح الخلافات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي في المرحلة الحالية لا نتوقع أي قصف أو تهديد على المدينة".

وتعرضت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار يوم أمس الثلاثاء (16 تموز 2024)، الى هجوم بطائرتين مسيرتين، تم اسقاطهما بمحيط القاعدة التي تضمّ قوات أمريكية.

وفي أوائل فبراير الماضي، توقفت الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، بعد أن تسبب هجوم بطائرة مسيرة بمقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن، ورداً على ذلك نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية على مواقع بالعراق وسوريا.