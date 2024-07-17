الإعلام الأمني: خطة زيارة عاشوراء تسير بانسيابية عالية ولم نسجل أي خروقات

2024-07-17 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع- فاطمة رحمة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، أن الخطة الأمنية الخاصة بزيارة يوم عاشوراء تسير بانسيابية عالية، مؤكدة عدم تسجيل أي خروقات.

وقال رئيس الخلية اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة العمليات المشتركة بدأت منذ فترة بالتهيؤ لخطة زيارة عاشوراء بالتعاون مع اللجنة الأمنية العليا"، مبيناً أن "الخطة تشمل تهيئة وفرز القطعات والعمل على تأمين أجواء آمنة للزائرين".

وأشار إلى، أنه "تم إدخال التكنلوجيا إلى الخطة الأمنية مما يميزها عن الأعوام السابقة، كالطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة والأمن السبراني"، مؤكداً أن "الخطة الأمنية تسير بانسيابية عالية، ولم نسجل أي خروقات أمنية حتى الآن".

وأضاف الخفاجي، أن "الاجهزة الأمنية واللجنة الأمنية العليا تبذل جهوداً كبيرة، لنجاح خطة زيارة العاشر من محرم الحرام".