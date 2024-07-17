وزير الكهرباء يوجه بتعزيز الجهود الآلية والبشرية للمشاركة بزيارة عاشوراء

2024-07-17 14:00:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، بتعزيز الجهود الآلية والبشرية للمشاركة بزيارة عاشوراء وتفويج الزائرين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بخدمة الزائرين، وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، جميع تشكيلات الوزارة وشركاتها بتسخير كافة إمكانياتها وقدراتها وملاكاتها، وجهدها الآلي والعجلات التخصصية والمركبات للإنضمام مع الأسطول الآلي المشارك في زيارة عاشوراء الإمام الحسين (عليه السلام) ، وتفويج ونقل الزائرين وخدمتهم ، وإدامة زخم الزيارة المليونية".

وأضافت أنه "نظراً لتزايد إقبال الزائرين على محافظة كربلاء المقدسة وتوجه الزيارة لذروتها، أوعز الوزير فوراً لأسطول الوزارة من العجلات الحوضية ( تناكر المياه ) بتكثيف المشاركة الفاعلة وتغطية المشاركة بخدمة المواكب الحسينية والزائرين".