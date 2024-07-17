2024-07-17 14:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكر رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل اوميد خوشناو، يوم الأربعاء، أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني سيعلن عن مشروع يهدف إلى حل مشكلة شح المياه، باعتباره "بشرى سارة وهدية" لسكان أربيل.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع، ثم تحدث عن خطة حكومة الإقليم لحل مشكلة شح المياه في المحافظة.

وقال خوشناو في تصريحه، إن: رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني قريبا عن خطة استراتيجية لمعالجة مشكلة نقص المياه باعتبارها "بشرى سارة وهدية" لأهالي أربيل.

ووفقا لرئيس الحكومة المحلية، فإن المشروع الذي أعلنه رئيس وزراء إقليم كوردستان أصبح الآن في مرحلة التنفيذ النهائية، و باكتمال المشروع سيتم حل مشكلة نقص المياه في محافظة أربيل بأكملها.

وقال خوشناو، إن: مشكلة إيصال وتوزيع المياه النظيفة تم حلها في معظم الأحياء، وسيتم معالجتها بالمناطق المتبقية في المستقبل القريب، داعيا وسائل الاعلام، ورجال الدين المساهمة في توعية وتثقيف المواطنين بشأن ترشيد استهلاك المياه.