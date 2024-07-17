2024-07-17 14:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية عباس الجبوري، اليوم الاربعاء (17 تموز 2024)، على قرار تعيين محمد الحسّان من سلطنة عُمان ممثلاً خاصاً جديداً للامين العام للامم المتحدة في العراق ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، خلفًا لجينين هينيس بلاسخارت.

وقال الجبوري لـ "بغداد اليوم" انه "لا يمكن تقييم الحسان قبل مباشرته بشكل رسمي بمهامه، ثم تقييم اداءه واكيد سيكون له تقييمًا من قبل الحكومة العراقية وكذلك من قبل مجلس النواب العراقي عبر لجانه المختصة".

وبين ان "هناك ملاحظات كثيرة على عمل وأداء وتحركات بلاسخارت ونتمنى على الحسان ان لا يعيد تلك الأخطاء، خاصة ان دور البعثة مؤقت جدا والعراق ليس بحاجة لهكذا بعثة بعد الاستقرار السياسي والحكومي وكذلك الامني والمجتمعي، ونحن كجهة رقابية اكيد سوف نتابع تحركات الرئيس الجديد للبعثة الاممية".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين (15 تموز 2024)، تعيين محمد الحسّان من سلطنة عُمان ممثلاً خاصاً جديداً له في العراق ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). وهو يخلِف جينين هينيس-بلاسخارت من هولندا.

ويرفد الحسّان المنصبَ بنطاقٍ واسعٍ من الخبرة الدبلوماسية مع مسيرةٍ مهنيةٍ تمتدّ لأكثرَ من ثلاثين عاماً في مجال الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام والتنمية، وفق ما جاء في بيان صادر عن "يونامي".

وشغل الحسان مؤخراً منصب الممثل الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك (منذ عام 2019). وقبل ذلك، تولّى مهامّ مختلفة في وزارة الخارجية بمسقط، بما في ذلك وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية بالإنابة (2016)، ورئيس الديوان (2015)، ورئيس دائرة مكتب الوزير (2012).

ومن بين العديد من المناصب الرفيعة المستوى، شغل الحسّان منصبَ سفيرٍ فوقَ العادة ومفوضٍ لسلطنة عُمان لدى الاتحاد الروسي وفي نفس الوقت سفيراً غير مقيم لدى بيلاروسيا وأوكرانيا وأرمينيا ومولدوفا. كما شغل سابقاً منصب نائب الممثل الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وقبل ذلك، كان يشغل منصبَ نائبِ الممثل الدائم لعُمان لدى الأمم المتحدة في جنيف.

ويحمل الحسّان درجة بكالوريوس الآداب في العلوم السياسية من جامعة واشنطن في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في العلوم في العلاقات الدولية من جامعة سانت جون في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة موسكو الحكومية للاقتصاد والإحصاء والمعلوماتية (MESI) ، وهو يتحدث اللغات العربية والإنجليزية والنرويجية والروسية.