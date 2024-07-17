توقعات بأول خفض لسعر الفائدة في أوروبا خلال سبتمبر

2024-07-17 14:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال الباحث الاقتصادي في جامعة ستوكهولم، ريان رسول، إنه من العوامل الرئيسية التي تساعد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على الخطوة القادمة هي التضخم الذي يبدو أنه أصبح تحت السيطرة لكنه يتعرض لمطبات. وأضاف أن هناك شبه انتعاش في الطلب من الأفراد على العقارات والسلع المعمرة. وتوقع ألا يكون هناك خفضاً قريباً لسعر الفائدة في أوروبا والمرجح الخفض بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر ومثلها في ديسمبر المقبل. وأوضح أن المركزي الأوروبي لا يرغب في اتخاذ خطوات متسارعة.