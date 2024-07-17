المالكي: يوم الطف يقف عنده العالم أجمع ويستلهم دروس القوة والشجاعة والمبدئية

2024-07-17 14:12:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أن ملحمة كربلاء تعد من أهم الأحداث التاريخية، وأهم ما حققته البشرية من إنجازات رائعة في ميادين الكفاح المسلح والثورة ضد الظلم والطغيان ،فيما أشار إلى أن يوم الطف يقف عنده العالم أجمع، ويستلهم من الحسين (ع) دروس القوة والشجاعة والمبدئية.

وقال المالكي في تدوينة له على منصة (x) وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أتقدم بخالص العزاء إلى كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وبصورة خاصة إلى الشعب العراقي، بذكرى واقعة الطف الخالدة واستشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب وأهل بيته الأطهار وأصحابه (عليهم السلام)" ،مبيناً أن "ملحمة كربلاء تعد من أهم الأحداث التاريخية، وأهم ما حققته البشرية من إنجازات رائعة في ميادين الكفاح المسلح والثورة ضد الظلم والطغيان، ويوم الطف يقف عنده العالم أجمع، ويستلهم من الحسين (ع) دروس القوة والشجاعة والمبدئية التي امتاز بها الحسين (ع) وأصحابه عن المنافقين والمجرمين الذين خانوا أمانة الله ورسوله بقتل الإمام وسبي حرمه، وهو الذي قال عنه صلوات الله وسلامه عليه (الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا)".

وأضاف أن "الإمام الحسين (ع) حرص على تحديد هدفه وإعلانه وهو الإصلاح في أمة جده، اعتماداً على وسيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليقدم للعالم المبتلى

بالظالمين دروس الثورة والقوة وثبات الأهداف المقدسة فالسلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين".