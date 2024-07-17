رادار ليفربول يرصد نجم سبورتنج لشبونة لتدعيم دفاعاته

2024-07-17 14:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل اعلام انجليزية، اليوم الاربعاء (17 تموز 2024)، بضغوط قوية يمارسها فريق ليفربول لأجل محاولة التعاقد مع قلب الدفاع البرتغالي جونسالو إيناسيو من سبورتنج لشبونة الاسباني.

وقال مصدر مطلع بحسب وسائل الاعلام، بأنه في ضوء تعليقات فيرجيل فان دايك الأخيرة التي تم تفسيرها بأنه تلقي بظلال من الشك على مستقبله في الليفر، فإن النادي الأحمر يريد النظر إلى المستقبل.

ولدى إيناسيو البالغ من العمر 22 عامًا شرطًا جزائيًا بقيمة 60 مليون يورو في عقده الحالي مع النادي البرتغالي، ويصر ناديه بأنه لن يبيعه بأقل من هذا.

وتم ربط إيناسيو مع ليفربول منذ عدة أشهر بالفعل، وليس سرًا بأن الريدز يريد جلب قلب دفاع هذا الصيف بالإضافة إلى لاعب خط وسط.

ويملك إيناسيو إحصائيات مسيرة للاهتمام كقلب دفاع فيما يتعلق بإحصائيات التمرير الصحيحة، حيث بلغ متوسط التمريرات الإيجابية 8.56 تمريرة لكل 90 دقيقة.

المصدر: وكالات