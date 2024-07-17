المنتخب العراقي يعسكر في قطر استعدادا للقاء عمان والكويت

2024-07-17 14:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن عضو اتحاد كرة القدم العراقي غالب الزاملي، يوم الأربعاء، أن المنتخب الوطني سيبدأ معسكراً تدريبياً في العاصمة القطرية الدوحة في الخامس والعشرين من آب الجاري، والذي سيستمر حتى مطلع أيلول المقبل، تحضيراً لمباراتي عمان والكويت ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وأوضح الزاملي، لوكالة شفق نيوز، أن المعسكر سيشهد تجمع اللاعبين المحليين والمحترفين تحت إشراف المدير الفني خيسوس كاساس، حيث يهدف الجهاز الفني إلى تجهيز الفريق بشكل كامل للمباريات المقبلة في التصفيات الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وأشار الزاملي إلى أن برنامج المعسكر يتضمن تدريبات مكثفة ولقاءات تحضيرية، في إطار الاستعداد لمواجهتي عمان والكويت ضمن منافسات الدور الأول من التصفيات، حيث يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره العماني في الخامس من ايلول على ملعب جذع النخلة في البصرة، قبل أن يواجه المنتخب الكويتي في العاشر من أيلول على أرضه أيضاً.

كما أضاف الزاملي أن المنتخب العراقي سيخوض مجموعة من المباريات الأخرى خلال التصفيات، حيث يواجه المنتخب الفلسطيني في العاشر من تشرين الاول، ثم يتنقل لملاقاة كوريا الجنوبية في سول في الخامس عشر من تشرين الاول، ويعود لمواجهة الأردن في البصرة في الرابع عشر من نوفمبر.

وفي مباريات الدور الثاني، سيستضيف المنتخب العراقي في التاسع عشر من تشرين الثاني المقبل المنتخب العماني في مسقط، ويواجه الكويت في البصرة في العشرين من آذار 2025، ويلاقي فلسطين في 25 آذار 2025، بينما يستضيف كوريا الجنوبية في الخامس من حزيران 2025، ويختتم التصفيات بلقاء الأردن في 25 حزيران 2025.

وتأتي هذه التحضيرات ضمن خطط المنتخب العراقي لتحقيق نتائج إيجابية في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، حيث يسعى الجهاز الفني واللاعبون لتقديم أفضل أداء ممكن لضمان التأهل إلى النهائيات.