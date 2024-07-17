قناص ترامب يظهر في إعلان مثير لشركة "بلاك روك" العملاقة

2024-07-17 14:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قالت شركة بلاك روك الاستثمارية، إن توماس ماثيو كروكس، المسلح البالغ من العمر 20 عاماً، الذي فتح النار على تجمع حاشد يوم السبت في محاولة لاغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، ظهر في إعلان سابق لشركة الاستثمار بلاك روك.

وتم تصوير الإعلان، الذي تم إنتاجه عام 2022، في مدرسة بيثيل بارك الثانوية، حيث كان كروكس طالباً في ذلك الوقت.

وقامت شركة BlackRock بتصوير هذا المشهد، وهو جزء من سلسلة تستهدف المعلمين الذين يديرون أصول التقاعد الخاصة بهم، في فصل دراسي يقوده معلم حقيقي ويضم طلاباً حقيقيين.

وكان كروكس أحد هؤلاء الطلاب، حسبما صرحت شركة بلاك روك BlackRock لشبكة CBS الأميركية .

وقالت الشركة في بيان "في عام 2022، قمنا بعرض إعلان يظهر فيه مدرس من مدرسة Bethel Park High School، حيث ظهر العديد من الطلاب في الإعلام غير مدفوعي الأجر لفترة وجيزة في الخلفية، بما في ذلك توماس ماثيو كروكس".

وأضافت الشركة: "سنجعل جميع مقاطع الفيديو متاحة للسلطات المختصة، وقد قمنا بحذف الفيديو من التداول احتراما للضحايا".

كما أدانت شركة بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، أعمال العنف التي وقعت خلال تجمع ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت بلاك روك في بيان: "محاولة اغتيال الرئيس السابق ترامب مقيتة. نحن ممتنون لأن الرئيس السابق ترامب لم يصب بجروح خطيرة ونفكر في جميع الأبرياء وضحايا هذا العمل الفظيع، وخاصة الشخص الذي قُتل، وأضافت الشركة أنها "تدين العنف السياسي من أي نوع".

وقتلت الخدمة السرية كروكس بالرصاص، ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار مجهولاً. ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في إطلاق النار باعتباره محاولة اغتيال.