لندن: سنشكل قيادة جديدة لمعالجة جرائم الهجرة المنظمة

2024-07-17 14:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

أكّدت المملكة المتحدة الأربعاء خططًا لإنشاء قوة جديدة لأمن الحدود تتمتّع بسلطات مكافحة الإرهاب بغية مكافحة جرائم الهجرة المنظّمة غير القانونية عبر قناة المانش. وقال الملك تشارلز الثالث خلال خطاب كشف فيه عن أول برنامج تشريعي لحكومة عمّالية بريطانية خلال 15 عامًا انه سيتمّ تقديم مشروع قانون لإنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود وتعزيز صلاحيات مكافحة الإرهاب لمعالجة جرائم الهجرة المنظمة. ووصل أكثر من 12 ألف شخص إلى الشواطئ الإنكليزية بشكل غير نظامي في العام 2024، معظمهم انطلقوا من فرنسا وفقا لتعداد بريطاني رسمي صدر في منتصف حزيران/يونيو. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 18 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على