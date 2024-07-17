وزير الموارد: أطلعنا الجانب التركي على حجم الخزين بسد حديثة

2024-07-17 15:12:02 - المصدر: واع

‏بغداد – واع - حسن الفواز

أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الأربعاء، عن تقديم طلب إلى الجانب التركي بزيادة الإطلاقات المائية لتعزيز خزين سد حديثة، مبينا أن ذلك جاء بعد اطلاع تركيا على حجم الخزين في السد.

وقال ذياب، لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن "مدير المركز الوطني قدم تقريراً إلى الجانب التركي وضح فيه كميات الخزين المتاحة أو المتوفرة في السدود التركية والخزين المتوفر في سد حديثة، حيث أشرنا الى أن الخزين الحالي خزين قليل جدا، وطالبنا بزيادة في هذا الجانب خلال الأشهر الثلاثة (تموز وآب وأيلول)".

وأضاف ذياب، "نحن سنتابع هذا الأمر ،إذ إن اللجنة ستكون لجنة مشتركة ودائمية مستمرة وتنبثق عنها لجان فرعية"، مؤكداً "العمل بجدية بهدف ان تكون هناك خطوات عملية بهذا الجانب".

وأكد وزير الموارد المائية عون ذياب، خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين العراق وتركيا بشأن المياه، أن "الوضع في نهر دجلة جيد، خاصة وأن هذه السنة كانت غزيرة بمياه الأمطار، إلا أن الوضع مختلف في نهر الفرات، لاسيما سد حديثة"، معربا عن "أمله بأن تكون هناك مساعدة من الجانب التركي بهذا الصدد".