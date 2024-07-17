حملة في أربيل لاعتقال المتسولين والمشعوذين والبائعين في التقاطعات

2024-07-17 15:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أعلنت محافظة أربيل، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، عن تنفيذ حملة كبرى لإلقاء القبض على المتسولين والمشعوذين والبائعين عند التقاطعات والإشارات الضوئية المرورية.

وقالت المحافظة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "قوات الشرطة بدأت من اليوم الأربعاء بتنفيذ حملة لاعتقال المتسولين والمشعوذين والباعة المتجولين أمام معارض بيع السيارات، والأحداث الذين يعملون عند التقاطعات والإشارات المرورية".

وبينت أن "ذلك يأتي "بناء على ورود دعوات من مواطنين وتسجيل حالات امتعاض عديدة، ومن أجل القضاء على الظواهر غير الحضارية ومنعا لوقوع الحوادث المؤسفة، وحماية للآداب العامة والذوق العام".

وأضافت، إن "الحملة تستمر وتستهدف كذلك النسوة اللاتي يتجمعن في المنطقة الصناعية (الجنوب والشمال) في مدينة أربيل، بهدف التسول والاستجداء وممارسة أعمال الشعوذة"، مشددا على "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن".