2024-07-17 15:24:07 - المصدر: منصة إيشان

بعد انتهاء زيارة عاشوراء، في كربلاء المقدسة، بدأت عملية التفويج العكسي للزوار، في الوقت نفسه أعلنت خلية الإعلام الأمني، أن الخطة الأمنية الخاصة بزيارة يوم عاشوراء تسير بانسيابية عالية، مؤكدة عدم تسجيل أي خروقات. وقال رئيس الخلية اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء الرسمية، وتابعتها منصة “ليشان” إن “قيادة العمليات المشتركة بدأت منذ فترة بالتهيؤ لخطة زيارة […]

ظهرت المقالة بدء التفويج العكسي لزائري كربلاء ولا خروقات مسجلة خلال العاشر أولاً على ايشان.