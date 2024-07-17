صناعة السيارات الصينية تعترض على تدابير "قانون الحد من التضخم" الأميركي

2024-07-17 15:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعربت غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، وبالنيابة عن صناعة السيارات الصينية، عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة للتدابير ذات الصلة المتخذة بموجب قانون الحد من التضخم الأميركي. وقالت الغرفة إنها تدعم بقوة الحقوق والمصالح المشروعة لتنمية صناعة سيارات الطاقة الجديدة في الصين، وتحث الولايات المتحدة على الوفاء على نحو صارم بالتزاماتها بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، وتصحيح سياسات الدعم التمييزية على الفور، ووقف ممارسات الأحادية والتنمر التجاري.