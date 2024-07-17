منفذ "إبراهيم الخليل" يتلف 10 آلاف طن من السلع في 6 أشهر

2024-07-17 15:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة منفذ "إبراهيم الخليل" الحدودي بين إقليم كوردستان وتركيا، اليوم الأربعاء، عن قيامها بإعادة وإتلاف نحو 10 آلاف طن من السلع والبضائع خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024.

وفي بيان صحفي صادر عن مديرية العلاقات والإعلام في المعبر، ورد لوكالة شفق نيوز، أوضحت الإدارة أنه خلال الفترة من الأول من شهر كانون الثاني 2024 وحتى الثلاثين من شهر حزيران 2024، تم رفض منح مصادقة دخول لعدد من الشحنات التي بلغ إجمالي وزنها 10 آلاف طن، وذلك بعد إجراء الفحوصات اللازمة في مختبرات اللجان المعنية في المعبر.

وأضاف البيان أن البضائع التي تم رفضها شملت مستلزمات التجميل (كوزماتيك)، والمواد البيطرية، ومواد البناء، بالإضافة إلى مجموعة من المواد الأخرى المتنوعة. وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من هذه البضائع تم إعادته إلى مصدره، في حين تم إتلاف البضائع الأخرى التي لم تستوفِ الشروط والضوابط الموضوعة من قبل حكومة إقليم كوردستان.

وأكدت الإدارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تطبيق القوانين والضوابط المتعلقة بالاستيراد والتصدير لضمان سلامة وجودة السلع والبضائع الداخلة إلى إقليم كوردستان، ولحماية صحة وسلامة المواطنين.

كما شددت على استمرارها في مراقبة البضائع والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الرقابة على الحدود ومنع دخول السلع غير المطابقة للمعايير.