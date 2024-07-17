2024-07-17 15:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدير دائرة زراعة قضاء عقرة التابع لمحافظة دهوك فاضل مصطفى، يوم الأربعاء، زيادة نسبة زراعة الأرز الكوردي هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وعزا مصطفى في حديث لوكالة شفق نيوز، "هذه الزيادة الى وفرة المياه الناتجة عن تساقط الأمطار بغزارة خلال موسم الشتاء".

وقال مصطفى، "قام الفلاحون هذا العام بزراعة أكثر من 12 ألف دونم من الاراضي، ومن المتوقع ان يكون الإنتاج حوالي 12 ألف طن من الارز الكوردي حيث ينتج كل دونم طناً واحداً من الأرز."

واضاف مدير زراعة عقرة أن "إنتاج الأرز المحلي يزداد سنويا نتيجة لارتفاع الطلب عليه من قبل المواطنين".

وأوضح مصطفى ان "محصول الأرز لفلاحي المنطقة يتم تصديره الى جميع محافظات العراق بالاضافة إلى بعض الدول الاوروبية والامريكية".

وتعد زراعة الارز الكوردي في منطقة عقرة جزءا مهما من التراث الزراعي والغذائي لاقليم كوردستان.

وتتميز هذه المنطقة بتضاريسها الجبلية ومناخها المعتدل مما يجعلها مناسبة لزراعة أنواع معينة من الأرز.

ويشكل الأرز جزءاً أساسياً من النظام الغذائي المحلي، ومن الاقتصاد الزراعي للمنطقة حيث تزرع عدة انواع من الارز الكوردي من اشهرها ارز "شه‌ش مه‌ه"، الذي يتميز بجودته العالية.