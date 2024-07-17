النقل: أكثر من 40 الف مركبة تشارك في التفويج العكسي للزائرين

2024-07-17 16:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت الشركة العامة لإدارة النقل الخاص التابعة لوزارة النقل، اليوم الأربعاء، ان أكثر من 40 الف مركبة تشارك في التفويج العكسي للزائرين، فيما اشارت الى إستنفار جميع الإمكانات من موظفي ومركبات لتأمين عودة الزائرين. وقال مدير عام الشركة احمد الموسوي في بيان، تلقته الاقنصاد نيوز، إنه استنادا لتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بإستنفار جميع الإمكانات من موظفي ومركبات لتأمين عودة زائري كربلاء المقدسة مع بدء انتهاء مراسيم زيارة العاشر من المحرم الحرام هيأت الشركة الآف المركبات من أجل التفويج العكسي. وأضاف الموسوي، أن مفارز الشركة لازالت موزعة على محاور النقل الخاص في بابل والنجف الاشرف ومدينة كربلاء كلاً حسب مهمامه لإنجاح الزيارة ونقل اخر زائر في مركز مدينة كربلاء المقدسة. وأعلنت الشركة في وقت سابق عن مشاركة أكثر من 40 الف مركبة متنوعة لنقل الزائرين من و الى مدينة كربلاء المقدسة خدمةً للزائرين الكرام.