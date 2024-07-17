العصائب بشأن استهداف عين الأسد: الهدنة انتهت ولن نخاف الأمريكان

2024-07-17 16:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ علقت حركة عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي،يوم الأربعاء، على عودة استهداف القوات الأمريكية في العراق، بعد قصف قاعدة عينالأسد، أمس الثلاثاء، بطائرتين مسيرتين.

وقال القيادي في الحركة، علي الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن"فصائل المقاومة العراقية أعطت فترة أربعة أشهر لوقف عملياتها ضد الأمريكانفي العراق، من أجل إعطاء الضوء الأخضر للحكومة العراقية للتفاوض مع الإدارةالامريكية لإخراج قواتها المحتلة، لكن الاحتلال يماطل ويسوف في خروجه وفقالمطالبات العراقية الحكومية والبرلمانية والشعبية، بالتالي لكل فعل رد فعل، إضافةالى استمرار الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني في حربه ضد غزة".

وأضاف الفتلاوي، أن "العمليات العسكرية ضد الوجودالأمريكي عادت، وهذا يعني استئناف الهجمات ضد هذا الاحتلال، بالتالي أي رد منالامريكان على عمليات فصائل المقاومة العراقية، فهذا يعني سيكون هناك تصعيد في العملياتضد الأهداف والمصالح الأمريكية في العراق، ولا خشية من أي رد أمريكي".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أمس الثلاثاء،بأن "طائرتين مسيرتين استهدفتا محيط قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربيالعراق"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل وما إذا كانت هناك إصابات بشرية أوخسائر مادية.

وفي أوائل فبراير/شباط الماضي، توقفت هجمات الجماعاتالمسلحة على القوات الأميركية في سوريا والعراق، بعد أن تسبب هجوم بطائرة مسيرة بمقتل3 جنود أميركيين في الأردن، وردا على ذلك نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية علىمواقع بالعراق وسوريا.