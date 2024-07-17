وزارة الكهرباء تعلن نجاح خطتها الخاصة بزيارة عاشوراء

2024-07-17 16:42:02 - المصدر: واع





بغداد - واع

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، نجاح خطتها الخاصة بزيارة عاشوراء.

وقال بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة الخاصة لوزارة الكهرباء في زيارة عاشوراء نجحت، حيث تم توفير طاقة على مدار 24 ساعة في كربلاء المقدسة خلال الزيارة".

وأضاف البيان، أنه "تم زيادة إنتاج محافظة كربلاء المقدسة بــ (1612) ميغاواط، وتشغيل (85) محطة ثابتة ومتنقلة جهد ( 33 / 11) و (132) ك.ڤ، واستحداث (140) مغذياً جهد (33 / 11) ك.ڤ".

وأشار إلى، أنه "تم نشر (1500) مهندس وفني ونشر (230) آلية تخصصية، ومشاركة (23) مركز صيانة، وتوفير قطع غيار ومعدات".

وأكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل- بحسب البيان- أن "نجاح خطتنا بفضل توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ودعمه المستمر لوزارة الكهرباء للقيام بواجباتها".