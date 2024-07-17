2024-07-17 16:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الزراعة النيابية النائب ثائر الجبوري، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، عن حراك لإعادة صلاحيات دوائر الزراعة في المحافظات الى العاصمة بغداد.

وقال الجبوري في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد تقييم موضوعي لأداء دوائر الزراعة في المحافظات بعد نقل صلاحيات الوزارة اليها اظهر الكثير من السلبيات ومنها بروز مخالفات وفساد وتسببها في اضرار متعددة الأوجه لقطاع يمثل نافذة لتشغيل قرابة 50% الايادي العاملة في البلاد".

وأضاف، إنه "تم مناقشة ملف إعادة صلاحيات دوائر الزراعة بالمحافظات الى الوزارة ببغداد في لقاء مباشر مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قبل فترة رغم ايماننا بأن الفساد موجود في أي مؤسسة لكن إعادة إدارة ملف الزراعة من قبل الوزارة سيكون اقل ضررًا مما يجري حاليا وفق ما نراه".

وأشار الجبوري الى أنه "من اثنين الى ثلاثة قوانين مهمة تتعلق بالقطاع الزراعي سيعاد النظر بها في الفصل التشريعي المقبل ومنها الاستثمار في ظل رؤية جديدة تسمح بالاستثمار والتنمية وفق بنود موضوعية غير معقدة تعطي الأولوية للاستصلاح والإنتاج مع توفير الدعم واعتماد الأُطر الحديثة في الزراعة".

يذكر أن صلاحيات وزارة الزراعة موزعة بين الوزارة ذاتها وبين مجلس المحافظة في الّلجان الفرعية.