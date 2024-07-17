العثور على كنز أثري في السليمانية

2024-07-17 16:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أعلنت المؤسسة العامة لشؤون الألغام في السليمانية، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، عن العثور على جرة أثرية يعود تاريخها لعصور قديمة وتحوي عشرات القطع النقدية.

وقال مدير المؤسسة محسن الشيخ عبد الكريم في تصريحات صحفية، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "فرق البحث والرصد في المؤسسة عثرت خلال عمليات مسح لمنطقة في السليمانية على جرة أثرية تضم عشرات القطع النقدية من الدنانير والدراهم التي يعود تاريخها إلى عصور موغلة القدم".

وأضاف، إن "فرق المؤسسة أبلغت على الفور الجهات ذات الصلة، قبل أن ترفع القطعة الأثرية مع فرق دائرة الآثار والتراث وتسلمها للأخير"، مؤكداً: "لا نعلم لحد الآن الحقبة التي تنتمي إليها القطعة الأثرية".