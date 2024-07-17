ملعب دهوك أرضا مفترضة لمواجهة نفط البصرة والقاسم في "بلي اوت" نجوم العراق

2024-07-17 16:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أجريت اليوم الأربعاء، في اتحاد الكرة العراقي سحبة قرعة اختيار ملعب مباراة "بلي اوت" بين فريقي نفط البصرة والقاسم.

واسفرت القرعة عن اختيار ملعب نادي دهوك أرضا مفترضة لمواجهة نفط البصرة والقاسم ضمن مواجهة "البلي اوت".

ويودع الخاسر من المباراة دوري النجوم، بينما يلاقي الفائز صاحبي المركزين الثالث والرابع من فرق دوري الدرجة الممتازة، وهما البيشمركة والرمادي لتكون هنالك مباراة حاسمة الفائز فيها سيتأهل لدوري النجوم.

وكان الاتحاد حدد أيضا موعد مباراة الـ"بلي أوف" بين فريقي الرمادي والبيشمركة، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل في العاصمة بغداد.

وسيجمع ملحق الدرجة الممتازة بين فريق الرمادي وفريق البيشمركة، والفائز منهما سيواجه الخاسر من مباراة صاحبي المركزين 17 و18 في دوري نجوم العراق (نفط البصرة والقاسم).