2024-07-17 16:54:07 - المصدر: منصة إيشان

حذر الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، من محاولة عصابة داعش الإرهابي إعادة تشكيل نفسه في العراق وسوريا. وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان، إن “تنظيم داعش يحاول “إعادة تشكيل نفسه”، وبات عدد هجماته بسوريا والعراق في طريقه إلى التضاعف مقارنة بالعام الماضي”. وأضافت، أن “داعش تبنى 153 هجوما في كلا البلدين خلال الأشهر الستة الأولى […]

ظهرت المقالة الجيش الأمريكي: داعش تبنى 153 هجوماً في العراق وسوريا خلال النصف الأول من 2024 أولاً على ايشان.