ريال مدريد يمدد عقد مودريتش

2024-07-17 17:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، (17 تموز 2024) تمديد عقد لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش لمدة عام واحد ليبقى في سانتياغو برنابيو حتى 2025.

وفاز اللاعب المخضرم (38 عاما) الحاصل على الكرة الذهبية بلقب دوري أبطال أوروبا السادس له إضافة إلى لقب الدوري الإسباني الرابع مع ريال مدريد الموسم الماضي.

وانتهى عقد مودريتش السابق في نهاية موسم 2023-2024 لكن الكرواتي أبلغ المشجعين أنه سيعود الموسم المقبل عندما كانوا يحتفلون بانتصارهم بدوري أبطال أوروبا الذي عزز رقم ريال مدريد القياسي إلى 15 لقبا في كأس دوري أبطال أوروبا.

ولم يفز أي لاعب بألقاب مع ريال مدريد أكثر من مودريتش، الذي رفع 26 لقبا منذ انضمامه إلى العملاق الإسباني في 2012.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعتزل اللاعب المخضرم خاصة بعد أن أعلن شريكه في خط الوسط توني كروس (34 عاما) اعتزاله نهاية الموسم.

كما لا يعتزم مودريتش اعتزال اللعب دوليا رغم الخروج المبكر لكرواتيا من بطولة أوروبا، التي اختتمت مؤخرا إذ ودعت المنافسات من دور المجموعات.