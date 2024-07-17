كميفك الكويتية تحصل على تسهيلات مصرفية بنحو 125 مليون دولار

2024-07-17 17:24:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي كميفك الكويتية الأربعاء إنها وقعت عقدا لتجديد وزيادة تسهيلات مصرفية مع بنك محلي قيمتها الإجمالية 38.16 مليون دينار 124.97 مليون دولار. وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إن هذه العملية تشمل تجديد تسهيلات مصرفية بمبلغ 23.2 مليون دينار والحصول على أخرى جديدة بمبلغ 14.96 مليون دينار. وأضاف البيان أن مدة هذه التسهيلات المصرفية 15 عاما، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، وهدفها تمويل أنشطة الشركة الاستثمارية.