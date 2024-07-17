انخفاض أسعار الدولار في اربيل مع استمرار توقف بورصات بغداد

2024-07-17 17:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان عند الإغلاق، مساء اليوم الأربعاء، مع استمرار توقف البورصة في بغداد بسبب عطلة عاشوراء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار صرف الدولار في بورصات وأسواق العاصمة بغداد ومحافظات أخرى قد توقفت عن التداول اليوم، وأغلقت بمناسبة العاشر من محرم .

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 149300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149200 دينار.

وكانت الأسعار قد سجلت صباح اليوم، في اربيل 149350 دينارا للبيع، و 149250 دينارا للشراء مقابل كل 100 دولار.