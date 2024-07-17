الصحة تعلن نجاح خطة الدعم الصحي الخاصة بزيارة عاشوراء

2024-07-17 17:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الأربعاء، (17 تموز 2024)، عن نجاح الخطة الصحية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام (عاشوراء).

وقال الحسناوي في مؤتمر صحفي، ان "60 ألف زائر راجعوا مفارزنا الصحية المنتشرة في كربلاء المقدسة و25 ألف مراجعة للمستشفيات الحكومية".

وأضاف "لم نسجل أي خسائر ولا توجد أي اصابات خطيرة في هذه الزيارة التي انتهت بسلام".

ولفت الحسناوي الى، ان "عدد الولادات المسجلة أمس واليوم بلغت 308 ولادات، واجراء 350 عملية جراحية".

ونوه وزير الصحة الى، ان "نحو 100 سيارة اسعاف قامت بنقل 1200 مصاب من والى المراكز الصحية والمفارز الطبية".





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