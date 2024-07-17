2024-07-17 17:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسيةالشيعية، يوم الأربعاء، إمكانيته في تمرير مرشح رئاسة البرلمان - وفق الأغلبيةالتي يمتلكها بمجلس النواب - في حال عدم اتفاق القوى السياسية السنية فيما بينها.

وقال النائب عن الإطار علي البنداوي، لوكالة شفق نيوز، إن"مهلة الاطار التنسيقي للقوى السياسية السنية تقترب من النهاية، ومجلس النوابدون رئيس منذ ما يقارب تسعة اشهر ولغاية الان، والاطار التنسيقي يستطيع تمرير أيمرشح لرئاسة البرلمان وفق ما يملكه من اغلبية في مجلس النواب، لكنه حاليا لا يريدتمرير أي مرشح ليس متفق عليه داخل البيت السياسي السني".

وأضاف البنداوي، أن "الإطار التنسيقي أبلغ القوىالسياسية السنية بضرورة اختيار شخصية حتى يتم التصويت عليه، ومنح مهلة لغاية بدايةالفصل التشريعي (20 تموز)، وفي حال استمرار خلاف القوى السياسية السنية، فالاطارسوف يمضي بعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان، فقوى الاطار عازمة على حسم هذا الملف قريبا،دون أي تأجيل".

وحدد الإطار التنسيقي، يوم 20 تموز الجاري موعدا لحسمتسمية رئيس جديد للبرلمان العراقي، مؤكدا أنه بعد هذا الموعد سيترك الأمر لأعضاءمجلس النواب ليختاروا لأنفسهم من يرونه مناسباً لهذا المنصب.

ومنذ أن قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائيةفي العراق) في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2023 انهاء عضوية رئيس مجلسالنواب السابق محمد الحلبوسي ولغاية الآن لم تتمكن الأطراف والقوى السياسية منتسمية رئيس جديد للبرلمان بسبب الخلافات القائمة فيما بينها.