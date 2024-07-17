الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية العاشر من محرم الحرام

2024-07-17 17:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة العاشر من محرم الحرام، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، (17 تموز 2024) عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء.

وقال الشمري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعد التوكل على الله وعلى مدار أيام متواصلة سخرت الأجهزة الأمنية والجهات الساندة الأخرى جهودها وإمكاناتها لتأمين زيارة العاشر من شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)".

وأضاف "قد سارت الخطة المرسومة لهذه المناسبة الخالدة وفق ما مخطط لها وتميزت بدور كبير للأجهزة الأمنية تخللها جهد استخباري عالي المستوى، مع مراقبة القواطع بالكاميرات وعلى مدار الساعة".

وبين، انه "وبفضل الجهود الجبارة التي بذلت من قبل كل القطعات الأمنية المكلفة بهذا الواجب نعلن نجاح الخطة المعدة لتأمين الحماية للهيئات والمواكب الحسينية الثابتة منها والمتحركة المعزية بذكرى استشهاد سبط النبوة".

وتابع الشمري "نسأل الله العظيم أن يتقبل من الجموع المؤمنة هذا العزاء والمواساة، كما نتقدم بالشكر والتقدير للقوات الأمنية المنفذة للخطة، وللعتبتين المقدستين، وللمواطنين، وأصحاب المواكب، والزائرين لتعاونهم مع القوات الأمنية والتزامهم بالوصايا والتعليمات الخاصة بالزيارة، إضافة الى جميع الوزارات والدوائر الساندة، والمؤسسات الإعلامية، والقنوات الفضائية".