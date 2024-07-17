القبض على 7 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في محافظتين

2024-07-17 17:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الأربعاء، (17 تموز 2024)، عن إلقاء القبض على (7) متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في محافظتي ميسان وواسط.

وقال اعلام القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وضمن جهود قيادة قوات الحدود في منع إدخال المخدرات، تمكن الفوج الاول في لواء الحدود العاشر من القاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما ربع كغم من مادة الكرستال المخدرة".

وأضاف، انه "وبعمليات منفصلة، تمكن مركز شرطة كمرك زرباطية التابع لمديرية شرطة كمرك المنطقة الثالثة من ضبط (5) مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة نوع (هروين، كرستال)، حيث تم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات الى القضاء".