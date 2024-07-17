الموارد المائية: قدمنا طلبا إلى الجانب التركي يتعلق بزيادة الإطلاقات المائية

2024-07-17 17:48:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الأربعاء، عن تقديم طلب إلى الجانب التركي بزيادة الإطلاقات المائية لتعزيز خزين سد حديثة، مضيفا أن ذلك جاء بعد اطلاع تركيا على حجم الخزين في السد. ذياب قال في تصريح صحفي إن "مدير المركز الوطني قدم تقريراً إلى الجانب التركي أوضح فيه كميات الخزين المتاحة أو المتوفرة في السدود التركية والخزين المتوفر في سد حديثة، حيث أشرنا الى أن الخزين الحالي خزين قليل جدا، وطالبنا بزيادة في هذا الجانب خلال الأشهر الثلاثة (تموز وآب وأيلول". وأضاف ذياب، "نحن سنتابع هذا الأمر ،إذ أن اللجنة ستكون لجنة مشتركة ودائمية مستمرة وتنبثق عنها لجان فرعية"،