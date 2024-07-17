اكتشاف أثري يكشف عن تاريخ ديني غير معروف في البحرين

2024-07-17 17:56:03 - المصدر: قناة الاولى

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اكتشف فريق من علماء الآثار البريطانيين كنيسة مسيحية قديمة في البحرين يعود تاريخها إلى أكثر من 1300 عام، وفقًا لما ذكرته صحيفة "التلغراف" ونقلته أيضًا المركز الكاثوليكي للإعلام.





هذا الاكتشاف، الذي تم في منطقة سماهيج بالبحرين، يعتبر أحد أقدم المباني المسيحية المعروفة في منطقة الخليج العربي، ويعود إلى القرن الرابع الميلادي.





تم تحديد أن هذا المبنى كان جزءًا من الكنيسة النسطورية، وهي جماعة مسيحية كانت موجودة في آسيا، ويعد هذا الاكتشاف أول دليل على وجود الكنيسة النسطورية في البحرين الحديثة.





المبنى الذي يقع في قرية سماهيج على الساحل الشمالي للبحرين، ظل قائمًا حتى بعد بناء مسجد في نفس الموقع. ويعتقد الباحثون أن المبنى كان يستخدم سابقًا كقصر لأسقف محلي قبل تحول المنطقة إلى الإسلام بشكل جماعي بعد حوالي 300 عام.





يتكون المبنى من مطبخ، منطقة لتناول الطعام، غرفة عمل، وثلاث غرف معيشة. كما اكتشف علماء الآثار أدلة على أن السكان كانوا يشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير، وهي ممارسات تم حظرها بعد انتشار الإسلام كدين رئيسي في المنطقة.





بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على عملات نحاسية سكّتها الإمبراطورية الساسانية، التي كانت تسيطر على المنطقة حتى الفتح الإسلامي لبلاد فارس في القرنين السابع والثامن الميلاديين.





حاليًا، يتم تحليل المكتشفات المختلفة التي تم العثور عليها خلال عمليات التنقيب للحصول على مزيد من المعلومات حول المسيحية في البحرين. كما يتم تحويل الموقع إلى متحف لحفظ هذه القطعة التاريخية الثمينة، ومن المتوقع إعادة فتح المعلم التاريخي للجمهور في عام 2025.