2024-07-17 18:00:08 - المصدر: منصة إيشان

دان المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعاًَ حسينياً في سلطنة عمان. وبحسب بيان لمكتب المرجع الديني الأعلى في النجف، حصلت عليه منصة “إيشان”، فإن السيد السيستاني بعث برقية تعزية إلى الشيخ إحسان اللواتي، معبراً عن حزنه بالاعتداء الآثم الذي استهدف تجمعاً للمشاركين في عزاء سيد شباب أهل الجنة […]

ظهرت المقالة السيد السيستاني يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعاً حسينياً في عمان أولاً على ايشان.