2024-07-17 18:00:08 - المصدر: منصة إيشان

يستعد المنتخبان العراقي والمصري، لخوض غمار أولمبياد باريس، بمواجهة ودية في فرنسا، تحضيراً للبطولة المرتقبة. وتعادلت مصر مع أوكرانيا 1-1 في بداية الاستعدادات للأولمبياد منذ أيام، وهناك الكثير من القلق على كتيبة المدرب روجيرو ميكالي بسبب الأحداث المحيطة بالمنتخب الأولمبي في الأشهر الأخيرة. وتتواجد مصر في مجموعة واحدة مع إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزباكستان، أما العراق […]

ظهرت المقالة اليوم.. العراق يخوض مباراة ودية أمام مصر تحضيراً لأولمبياد باريس أولاً على ايشان.