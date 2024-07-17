2024-07-17 18:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ادان المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، حادث مسجد الوادي الكبير في سلطنة عُمان، مقدماً تعازيه لذوي الشهداء.

وقال مكتب المرجع السيستاني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، جاء فيه "فضيلة العلامة الجليل الشيخ احسان اللواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعظم الله اجوركم واجورنا بمصاب سيد الشهداء ابي عبد الله الحسين واهل بيته واصحابه (صلوات الله عليهم اجمعين)، تلقينا ببالغ الأسى والاسف نبأ الاعتداء الاثم الذي استهدف تجمعاً لإخواننا المؤمنين المشاركين في عزاء سيد شباب الجنة (عليه السلام) في بلدكم، وإذا ندين هذا الحادث الإرهابي ونعزيكم وذوي الشهداء الكرام والمؤمنين عامة بالمصاب الجلل، نسأل الله تعالى ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ورضوانه ويمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل ويديم على بلدكم الكريم الامن والاستقرار".



