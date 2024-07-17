الفنان المصري عبد العزيز مخيون: الحسين دافع للثورة والمقاومة

2024-07-17 18:18:03 - المصدر: واع

بغداد- واع- فاطمة رحمةأكد الفنان المصري عبد العزيز مخيون، اليوم الأربعاء، أن الإمام الحسين عليه السلام، يبقى جذوة مشتعلة وشحنة حارة ودافعاً للثورة والمقاومة.وقال مخيون لوكالة الأنباء العراقية (واع) عبر الهاتف: إن "مزار سيدنا الحسين عليه السلام، كما موجود في كربلاء المقدسة موجود في القاهرة وموجود في سوريا، زرته مرتين في كربلاء ومرات كثيرة في القاهرة، وكما هو موجود في كل مكان فهو موجود وبقوة في قلوب المؤمنين وضمير الثوار".وأضاف، أن "الحسين يبقى جذوة مشتعلة وشحنة حارة ودافعاً للثورة والمقاومة، ونحن في هذه الأيام أحوج ما نكون إلى سيدنا الحسين عليه السلام، في معركة غزة، نناديه ونستغيث به فهو المثال الطاهر المنزه، وهو القدوة".وتابع "رحم الله سيدنا الحسين وآل البيت الطاهرين المشرفين جميعاً".