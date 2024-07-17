محافظ الفدرالي الأميركي: البنك المركزي "يقترب" من خفض أسعار الفائدة

2024-07-17 18:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

توقع محافظ الفدرالي الأميركي كريستوفر والر، الأربعاء، أن تخفيضات أسعار الفائدة ستحصل قريباً طالما لا توجد مفاجآت كبيرة بشأن التضخم والتوظيف. وقال والر في تصريحات لبرنامج ينظمه الفدرالي في كانساس سيتي: أعتقد أن البيانات الحالية تتفق مع تحقيق هبوط سلس، وسأبحث عن بيانات خلال الشهرين المقبلين لدعم هذا الرأي. وتابع لذا، في حين أنني لا أعتقد أننا وصلنا إلى وجهتنا النهائية، أعتقد أننا نقترب من الوقت الذي يكون فيه خفض سعر الفائدة مبرراً. تماشياً مع تصريحات صانعي السياسة الآخرين، تشير توقعات والر إلى عدم احتمال خفض أسعار الفائدة عندما تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية في وقت لاحق من هذا الشهر، ولكن هناك احتمال أقوى للتحرك في سبتمبر أيلول المقبل. يبدي محافظو البنوك المركزية توقعات أكثر تفاؤلاً بناءً على البيانات الصادرة في الأشهر الأخيرة والتي أظهرت تراجع التضخم بعد حركة أعلى بشكل مفاجئ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024. وحدد محافظ الفدرالي الأميركي والر ثلاثة سيناريوهات محتملة في الأيام المقبلة: الأول، حيث تصبح بيانات التضخم أكثر إيجابية وتبرر خفض أسعار الفائدة في المستقبل غير البعيد. وثانية تتقلب فيها البيانات ولكنها لا تزال تشير إلى الاعتدال، والثالث حيث يتحول التضخم إلى أعلى ويجبر البنك المركزي على اتخاذ موقف سياسي أكثر صرامة. ومن بين السيناريوهات الثلاثة، فهو يعتبر السيناريو الثالث المتمثل في تضخم أقوى على نحو غير متوقع هو السيناريو الأقل احتمالاً. وقال والر: بالنظر إلى أنني أعتقد أن السيناريوهين الأولين لديهما أعلى احتمال لحدوثهما، أعتقد أن وقت خفض سعر الفائدة يقترب. تعتبر تعليقات والر يوم الأربعاء ذات أهمية خاصة لأنه كان من بين أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الأكثر تشدداً هذا العام، أو أولئك الذين دعوا إلى تشديد السياسة النقدية مع تصاعد المخاوف من أن التضخم أثبت أنه أكثر استدامة من المتوقع. وفي شهر مايو، قال والر لشبكة CNBC إنه يتوقع أن تكون التخفيضات بعد عدة أشهر حيث ينتظر المزيد من البيانات المقنعة بأن التضخم يتراجع. وأشار خطابه يوم الأربعاء إلى أن العتبة قريبة من الوفاء بها. على سبيل المثال، قال إن سوق العمل في وضع جيد حيث تتوسع كشوف المرتبات بينما تهدأ مكاسب الأجور. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 في يونيو حزيران، في حين كان المعدل السنوي 3.3 للأسعار الأساسية هو الأدنى منذ أبريل نيسان 2021. وتتوافق تعليقات والر مع ما قاله رئيس الفدرالي الأميركي في نيويورك جون ويليامز لصحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة نشرت يوم الأربعاء. وأشار ويليامز إلى أن بيانات التضخم تتحرك جميعها في الاتجاه الصحيح وتفعل ذلك بشكل متسق إلى حد ما مضيفاً تقربنا من الاتجاه الانكماشي الذي نبحث عنه. وأضاف: هذه إشارات إيجابية. أود أن أرى المزيد من البيانات للحصول على مزيد من الثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدفنا البالغ 2. يقوم المتداولون في سوق العقود الآجلة للأموال الفيدرالية بتسعير خفض أولي لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، يتبعه خفض آخر على الأقل قبل نهاية العام، وفقاً لمقياس FedWatch الخاص بمجموعة CME. وتشير العقود الآجلة للأموال الفدرالية في الوقت الحالي إلى معدل فائدة يبلغ 4.62 في نهاية العام، أي أقل بنحو 0.6 نقطة مئوية من المستوى الحالي.