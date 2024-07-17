لأول مرة في روسيا.. تجربة رائدة للتحكم في الطائرات المسيرة عبر الأقمار الصناعية

2024-07-17 18:24:03 - المصدر: قناة الاولى

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أجرت شركة "غونتس" لأنظمة الأقمار الصناعية بالتعاون مع شركة "غيوسكان" تجربة فريدة من نوعها في روسيا للتحكم في طائرة مسيرة عبر قمر صناعي فضائي.





وأعلنت شركة "غونتس" أن هذه التجربة، التي تمت بالتعاون مع "غيوسكان"، تم تنفيذها في مشروع "أرخبيل-2024" في مقاطعة سخالين بروسيا، وحققت نجاحًا كبيرًا في تطبيق تقنية التحكم في الطائرات المسيرة عبر الأقمار الصناعية لأول مرة في روسيا.





خلال التجربة، تم نقل بيانات الموقع وبيانات القياس عن بعد للطائرة المسيرة بنجاح إلى مركز معالجة البيانات لنظام الأقمار الصناعية "غونتس". كما تم إرسال أمر عبر القمر الصناعي لإعادة الطائرة المسيرة إلى نقطة الإطلاق. تشير هذه التجربة إلى إمكانية تتبع موقع الطائرات المسيرة في المناطق التي تفتقر إلى قنوات الاتصال الأخرى.





استخدمت التجربة الطائرة المسيرة "غيوسكان-201" المجهزة بمودم "غونتس" التجريبي وهوائي خاص خفيف الوزن. أجريت الاختبارات الأرضية والرحلات الجوية في مطار "بوشيستي" من 13 إلى 16 يوليو/تموز الجاري.





قام المطورون خلال هذا الوقت بتقييم إمكانية إنشاء اتصالات ونقل بيانات القياس عن بعد من الطائرة المسيرة إلى القمر الصناعي "غونتس-إم"، وإرسال الأوامر من محطة التحكم الأرضية إلى الطائرة عبر القمر الصناعي.





شملت التجربة ست رحلات، حيث أرسلت الطائرة المسيرة 218 رسالة معلومات إلى مودم "إف تي بي" الخاص بنظام "غونتس". كما تم إرسال ثلاث رسائل تحتوي على أوامر تحكم إلى الطائرة المسيرة.





صرح بافيل شيرينكوف، الرئيس التنفيذي لشركة "غونتس"، بأن أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المحلية تفتح آفاقًا واسعة لتطوير الأنظمة للطائرات غير المأهولة. وأضاف أن هذه التجربة تمثل بداية حقبة جديدة في تطوير حلول للطائرات غير المأهولة، حيث تسمح تقنيات الأقمار الصناعية بالكشف عن إمكاناتها بطرق جديدة تمامًا، مما يشمل التحكم عبر الفضاء في جميع أنواع الطائرات دون طيار وتحقيق مستوى جديد من السيطرة عليها.